小松未歩さんのマキシCDシングル・8㌢CDシングル18枚セットになります。

砂のしろ/mysterious love/さよならのかけら/ふたりの願い/愛してる/とどまることのない愛/私さがし/I just wanna hold you tight/あなたがいるから/さいごの砦/あなた色/翼はなくても/恋になれ···/涙キラリ飛ばせ/輝ける星/最短距離で/願い事ひとつだけ/anybody’s game

以上の18枚セットになります。

ほぼ未使用、8㌢CDは未開封新品です。

小松未歩さんは、シングルとアルバムで別テイクが多いため、同じ曲でも全く違う印象を受けます。

ライナーノーツに記載がないので、どの曲が違うのか探してみるのも楽しいですよ。

色褪せない名曲揃い。是非とも復活して欲しいものです。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

