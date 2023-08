コーチのリーグシリーズを買い集めていたのですが、

使用の予定がありませんので、断捨離のため出品いたしました。

お色は薄いベージュに、

ポケットにメッシュレザーを採用した特別仕様となっております。

リーグシリーズの最高級仕様で、

非常に珍しいかと思います。

アウトレット商品ではなく、正規購入品となります。

内部には製造番号と商品番号の刻印があり、間違いなく本物です。

保管に伴う若干のしわ感はありますが、

実使用のない、試着程度の状態にあります。

完売品です。

定価¥132,000

公式カラー表示

オーク/メイプル

本体のみの出品ですが、

おまけとして、純正紙袋をおつけします。

カラー...ベージュ

柄・デザイン...無地

素材...本革

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

