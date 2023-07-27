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商品の説明

salonia トリートメントミストドライヤー
《純正スタンド付き》ダイソン ドライヤー dyson HD03
新品の専用セラム、トリートメントミストドライヤーセラム（ダメージケア）もお付けいたします。
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《美品》ダイソン ドライヤー dyson HD03
新品未使用でございます。
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送料の関係で箱から出して発送させていただく、もしくは箱の中に梱包材を仕込んで発送させていただく可能性があります。
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もし箱も必要でしたらコメントでご相談ください。
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化粧品を多数出品しているため、複数品購入して頂ければお値引き（基本1商品につき200円引き）させていただきます。
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dyson HD01 ULF IIF PLT

商品の情報

ブランドサロニア
商品の状態新品、未使用
salonia トリートメントミストドライヤー 新品の専用セラム、トリートメントミストドライヤーセラム（ダメージケア）もお付けいたします。現時点でメルカリ最安値！新品未使用でございます。送料の関係で箱から出して発送させていただく、もしくは箱の中に梱包材を仕込んで発送させていただく可能性があります。もし箱も必要でしたらコメントでご相談ください。何かご質問等ございましたらお気軽にどうぞ♪化粧品を多数出品しているため、複数品購入して頂ければお値引き（基本1商品につき200円引き）させていただきます。【コメントなし即購入可能】コスメ メイク 韓国コスメ コスメまとめ売り まとめうり ポイント消化

商品の情報

ブランドサロニア
商品の状態新品、未使用

今ならほぼ即納！ サロニア トリートメントミストドライヤー+セラム セット ヘアドライヤー

32分钟前

今ならほぼ即納！ サロニア トリートメントミストドライヤー+セラム セット ヘアドライヤー

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