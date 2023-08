コメントされる場合はまずプロフをお読みください。

【美品】Thisisneverthat 2002 ニューバランス 24



M995GR

BAPE X VANS ABC CAMO OLD SKOOL

タナカ GERMAN TRAINER ジャーマントレーナー 1183 白39



Nike W Dunk Low Archeo Pink 24.5cm

ささいな状態異常など見逃し、経年劣化などがある場合がございますので神経質な方や中古慣れしてない方はご遠慮くださいませ。

【24.5センチ】NIKE ウィメンズ エアホース1

ご覧いただく環境により、若干現物と見た目が異なる場合がございます。

正規品 新品未使用 off-white オフホワイト スニーカー 38 24



New Balance M2002RHD BLACK FIG 25.5cm

未使用品

Diana bridal edition 美脚アップスニーカー6cm 箱あり



ナイキ DUNK HIGH LX ウィメンズ ダンク ハイ 25.5cm 新品

購入時期、使用期間 不明

ナイキNIKE AIR スニーカー 日本未発売カラー レア



【24.0★新品・外箱・タグ付】ニューバランス BB550PWA

タグなし

yeezy450 ダークスレート23.5cm 美品 レア

箱なし

Converse RunStarHike コンバース ランスターハイク 24



Nike Air Force 1 white 22.5cm

撮影に使われている道具は付きません。

ニューバランス WS327SO 24cm



via SANGACIO にゅ~ず『Tweed』 紺×灰

〇梱包について

美品!NIKE エアジョーダン1 エレベート ロー ワインレッド 23.0cm

緩衝材をまず靴の中に入れます。そして靴底同士を合わせる形の状態でプチプチを巻きます(モノによっては二重)。それを袋に入れて発送します。これが基本形ですが、靴によっては変わる場合もあります。

Nuance-color レザー スニーカー グレージュ



MERRELL J37844 JUNGLE MOC ICE+ 25.0cm

tiltir20230125_

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド バンズ 商品の状態 未使用に近い

コメントされる場合はまずプロフをお読みください。BAPE X VANS ABC CAMO OLD SKOOLささいな状態異常など見逃し、経年劣化などがある場合がございますので神経質な方や中古慣れしてない方はご遠慮くださいませ。ご覧いただく環境により、若干現物と見た目が異なる場合がございます。未使用品購入時期、使用期間 不明タグなし箱なし 撮影に使われている道具は付きません。〇梱包について緩衝材をまず靴の中に入れます。そして靴底同士を合わせる形の状態でプチプチを巻きます(モノによっては二重)。それを袋に入れて発送します。これが基本形ですが、靴によっては変わる場合もあります。tiltir20230125_

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド バンズ 商品の状態 未使用に近い

極美品 エルメス HERMES スニーカー クイック サイズ 36.5 Hロゴ【超美品】PLEIN SPORT ピンク スニーカー ジョギングシューズ23cmADIDAS ASTIR 23cmmiumiu キラキラスニーカーNIKE エアジョーダン 1 MID【新品未使用】ニューバランス WL996RI2 OFF WHITE 23.5cmNIKE エアジョーダン1 24.0 スパイダーマン ハイ OG SPセリーヌ デリバリー レザー 厚底スニーカーニューバランス 530