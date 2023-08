出産祝いなども豊富 ジミーチュウ♡パンプス ハイヒール/パンプス

2度程着用しておりますので

【新品未使用】ロジェヴィヴィエ★パンプス Roger Vivier ヴィルギュル

【PELLICO】パンプス レディース - ピンクベージュ レザー23.5cm

ほぼ未使用✨ クリスチャンルブタン レースパンプス ハイヒール 25.5



新品未使用・裏張り済!【A.P.C.×PORSELLI】バレエシューズ

値下げ!CHANEL シャネル リボンパンプス G26728 ブラック 冠婚葬祭

クリスチャンルブタン パンプス 36 1/2 レザー ベージュ

未使用品 ワコール サクセス ウォーク 24.5cm C パンプス 黒



プラダ 新品未使用フラットシューズ

最終値下げ!Christian Louboutin ルブタン スエードパンプス

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

2度程着用しておりますので神経質な方はご遠慮下さい。箱、袋など有り。サイズ34 1/2(個人差はあるかと思いますが、私は普段22.5〜23センチを履いております)カラー···ブラック素材···スエード

