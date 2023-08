【超目玉枠】 UNDEFEATED × NIKE AIR FORCE ナイキ エアフォース1 スニーカー

新品未使用

UNDEFEATED × NIKE AIR FORCE 1 LOW

アンディフィーテッド × ナイキ エアフォース1 ロー

エアフォース1 × UNDEFEATED 5 On It

型 番:DM8461-001

サイズ:28.5cm

90年代、2000年代以降、エアフォース1は、さまざまなカラーや素材を使った表現のためのツールとなってきた。そして黄金期とも呼ばれる時期に突入。エキゾチックなスネークプリント、ライスタイルを念願に置きスエードやキャンバスを使用したデザインなど、ありとあらゆるものを試す新たな領域に足を踏み入れた。

20年近くの歴史を持つUNDEFEATEDが、過去にリスペクトを込めたエアフォース1の最新作をデザイン。色調には現代的な美しさが表現され、数々の逸話のあるシルエットには、スエード、ヌバック、レザー、キャンバス、高級感のあるスネークプリントを組み合わせている。

メインカラー···ホワイト

人気モデル···NIKE エアフォース1

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

