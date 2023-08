新品、未開封商品です。

暗所にて保存していたので状態はかなり良いと思います。

四隅折れ、破れなどありません。

個人保管の中古品であることをご理解のうえ、ご検討ください。

気になる点はコメント頂ければ写真等追加致します。

即購入歓迎です。よろしくお願いいたします。

This Side

A1 揺れる想い (Gomi's New York Remix)

A2 揺れる想い (Bonus Beat)

That Side

B1 負けないで (Gomi's 10th Anniversary Special Mix)

B2 負けないで (Flute Solo Mix)

B3 負けないで (Bonus Beat)

#ZARD

#ザード

#LP

#レコード

#ファンクラブ

#限定

#レア盤

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

