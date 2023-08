沸騰ブラドン comoli 22AW コットンシルク長袖クルー　サイズ2 スモークホワイト スウェット

comoli 22AW コットンシルク長袖クルー 、スウェット

着用回数は2〜3回の美品です。

BRUSH STROKE LOGO CREW NECK HEATHER GRAY

商品タグあり。

サイズ2

着丈67身幅58裄丈82

カラー

スモークホワイト

素材

綿87%

シルク13%

【デザイン】

・ラグランスリーブの長袖クルーネックカットソー

・袖口と裾部は軽いテンションのリブ仕様

【素材】

・薄手のスウェットのようなコットンシルク地

・製品染めが施された独特な風合い

【シルエット・サイズ】

・程よくゆったりとしたリラックスシルエット

コモリ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

