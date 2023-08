【年間ランキング6年連続受賞】 エアウィーヴ　ポータブルmini 寝袋/寝具

アウトドア用寝具···マット

寝袋の種類···封筒型

シーズン···オールシーズン

縦幅···160 ~ 179.9cm

★新品、未使用品です。気持ち良く使用していただけると思います。

外箱はありませんので、梱包材で包んでの配送になります。ご理解いただけると幸いです。

出品に不慣れなため、多少時間をいただくかもしれませんが、誠意を持って対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。

これからの時期、キャンプや車中泊などで重宝すると思います。

スペック

幅約50 × 長さ約170 × 厚さ約3.5cm

※エアファイバー®約2.5cm厚使用

重さ

約2kg

素材

●カバー

【おもて面】

・表地:ポリエステル 100%

・シート:ポリプロピレン 100%

・中わた:ポリエステル 100%

・裏地:ポリエステル 100%

【うら面】

・ポリエステル100%

●中材(エアファイバー®)

・ポリエチレン100%

【商品説明】HPより

収納時のサイズは幅約52× 直径約28cm、重さ約2kgとコンパクトで持ち運びがしやすいサイズです。 マットレスパッドやベッドマットレスと同様に、高反発/体圧分散性に優れているから、 外出先やちょっとした休憩時でも身体に負担がかからず疲れが取れやすくなります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

