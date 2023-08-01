【SEAL限定商品】 ˘͈ azu3ちゃん( ᵕ ) ˘͈ その他

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大変お待たせ致しましたヾ(*^▽︎^*)〃・お取り置き期限・IMAと同じこの度はキープありがとうございます₍₍( ´ ᵕ ` *)⁾⁾キープ頂きました商品の詳細をお送り致します♡︎ʾʾ・商品代金4/15149014904/301590169011909905/413901490プレゼント♥︎︎∗︎*゜・小計11320・手数料1257・送料同梱・合計 12577お取り置き・ご精算どちの場合もお知らせ下さい(⑅︎•◡︎•).。*♥︎（お知らせ頂いている方は大丈夫です）どうぞ宜しくお願い致します♡︎ʾʾ

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