90年代のマーティンルーサーキングジュニアプリントのアメリカ製ジャージーズのTシャツになります。袖はシングルステッチ、裾はダブルステッチになります。サイズ表記XLの実寸サイズは肩幅53cm身幅59cm着丈69cmになります。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

