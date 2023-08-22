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クリスマス特集2022 BBM2006 広島東洋カープ　黒田博樹　直筆サインカード スポーツ選手

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BBM2006 広島東洋カープ　黒田博樹
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30枚限定直筆サインカードです。
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新井貴浩

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BBM2006 広島東洋カープ　黒田博樹30枚限定直筆サインカードです。状態は悪くないと思いますが神経質な方等は、購入されないようにお願い致します。基本的には専用、取り置き等はいたしません。ご了承ください。節度あるお値下げは具体的な金額をご提示の上コメントください。検討中の方、購入される方は事前にプロフィールを一読ください。質問等はコメントでお気軽にお申し付けください。新井貴浩

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クリスマス特集2022 BBM2006 広島東洋カープ　黒田博樹　直筆サインカード スポーツ選手

22分钟前

クリスマス特集2022 BBM2006 広島東洋カープ　黒田博樹　直筆サインカード スポーツ選手

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