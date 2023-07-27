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当店だけの限定モデル SANRUIHE リュック⭐️防水15.6インチ PC USB充電　30L リュック/バックパック

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【ＰＣ収納＆多ポッケト】最大15.6インチPC、Pad、A4サイズの書類や着替え、サングラス、帽子など必要なアイテムを、まとめて収納！背面ファスナー背面メインポケットに直結、中身をサッと確認したたい時はバックを完全に降ろさず取り出せます。出張、旅行には欠かせないキャリーオン機能も搭載しますの内部のPCポケットには、外からの衝撃を抑えるクッション素材が使用されています。
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【大容量で収納力抜群】サイズ:（45+13）cm*33cm*18cm　重さ:1kg　容量:約30L　15.6インチPC、9.7インチタブレット、2~3日分の着替え、A4サイズの書類、水筒やお弁当箱などもたっぷりと入れる大容量の立体構造のリュックです。手動測定のため、誤差がある場合があります。
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【実用的なUSB機能】外部USBポートを搭載しています。バックパック内のモバイルバッテリーと繋げば、背負ったままスマホを充電できます。リュック背面とショルダーベルト内側は、通気性の良いメッシュ素材、通気性が良く、水分を汗などの速やかに吸収・拡散させ、衝撃を和らげるクッションパッド入りで快適な背負い心地を実現します。
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【防水性の高い生地】ナイロンに薄いPVCコーティングを施し、防水性を高めています。表面が濡れても、さっとひと拭きすれば数秒で解決します。また、見た目のさりげない光沢感を与えます。シンプルでありながら高級感のあるリュックサックです。
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【優れた通気性】リュック背面とショルダーベルト内側には、汗などの水分を素早く吸収・拡散する通気性の良いメッシュ素材を使用し、パッドで通気性を良くし、衝撃を緩和して快適に背負えるようにしました。
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ご覧いただき、誠にありがとうございます❣️　⭐️在庫限り⭐️新品未使用(検品&撮影のため開封はしています) ⭐️送料無料！ ⭐️即購入OKです！#うめこじかsshop☆#うめこじかsshop☆アパレル ❣️こちら新品ですが、開封はしていて未使用です。ご了承の上ご購入下さい。【ＰＣ収納＆多ポッケト】最大15.6インチPC、Pad、A4サイズの書類や着替え、サングラス、帽子など必要なアイテムを、まとめて収納！背面ファスナー背面メインポケットに直結、中身をサッと確認したたい時はバックを完全に降ろさず取り出せます。出張、旅行には欠かせないキャリーオン機能も搭載しますの内部のPCポケットには、外からの衝撃を抑えるクッション素材が使用されています。【大容量で収納力抜群】サイズ:（45+13）cm*33cm*18cm　重さ:1kg　容量:約30L　15.6インチPC、9.7インチタブレット、2~3日分の着替え、A4サイズの書類、水筒やお弁当箱などもたっぷりと入れる大容量の立体構造のリュックです。手動測定のため、誤差がある場合があります。【実用的なUSB機能】外部USBポートを搭載しています。バックパック内のモバイルバッテリーと繋げば、背負ったままスマホを充電できます。リュック背面とショルダーベルト内側は、通気性の良いメッシュ素材、通気性が良く、水分を汗などの速やかに吸収・拡散させ、衝撃を和らげるクッションパッド入りで快適な背負い心地を実現します。【防水性の高い生地】ナイロンに薄いPVCコーティングを施し、防水性を高めています。表面が濡れても、さっとひと拭きすれば数秒で解決します。また、見た目のさりげない光沢感を与えます。シンプルでありながら高級感のあるリュックサックです。【優れた通気性】リュック背面とショルダーベルト内側には、汗などの水分を素早く吸収・拡散する通気性の良いメッシュ素材を使用し、パッドで通気性を良くし、衝撃を緩和して快適に背負えるようにしました。#修学旅行　#ビジネス　#キャンプ　#1泊2日#2泊3日　#旅行　#バックパック#d006$$10000

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当店だけの限定モデル SANRUIHE リュック⭐️防水15.6インチ PC USB充電　30L リュック/バックパック

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当店だけの限定モデル SANRUIHE リュック⭐️防水15.6インチ PC USB充電　30L リュック/バックパック

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