【年間ランキング6年連続受賞】 DENIME by MODEL　w29 XX WAREHOUSE　OFFSET デニム/ジーンズ

現在完売品の希少アイテム

ユウキハシモト ツイスト デニムパンツ

【DENIME，Lot.220A，OFFSET XX MODEL】になります。

90s Willie ESCO ブラック ワイド デニム バギーパンツ 刺繍

w29 l32 チェーンステッチにて裾上げ済み

Butter Goods Santosuosso 30インチ ライトブルー



stussy シャネルロゴ デニム ストリート

１ヶ月程着用し、洗濯2回しています。

廃盤 At Last ＆ Co アットラスト ペインターデニムパンツ 30

色残りもまだまだバッチリ残っております。

新品 未使用 ディースクエアード スケーター ジーン



チルドレンオブザディスコーダンス パッチワークデニム 再構築 パンツ

ウエスト…平置き約37.5センチ

アナクロノーム AN120 シンチバック デニム イージー パンツ 01

股上…約29.5センチ

【32inch】デニムパンツ ペイント

股下…約68センチ

新品未使用 ヤコブコーエン 688 サイズ30 サーモンレッド



arc'teryx veilance cambre pantジーンズ

DENIMEの新たなDENIM物語が幕を開けます。

美品 00s ラングラー USA生地 976T1CB W34L32 ブラック

1988年のDENIME創業当時のデニムの再現を目指しながら、ウエアハウスが培った技術力でアップデートを加えます。

ディースクエアード DSQUARED2⭐️クロップドjean



◾️希少 米国製 コーンデニム 1937 37501XX

DENIMEが創業当時に製造したXXを徹底再現しました。

NEONSIGN ネオンサイン ワイドデニム 44

生地は当時のレシピを参考にクラボウとの共同開発により実現したもので、当時と同じ米綿をリング紡績したムラ糸を専用色のロープ染色、仕上げに草木染めを施すことで、深みのあるDENIMEらしい色を再現しました。

mfpen デニムパンツ

また、ロープ染色前に行う精錬においては、ウエアハウスならではの常温の水にすることで、染まる箇所は濃く中白がしっかり残るメリハリの強い経糸になっています。力織機においても旧式で知られるGL3織機を使用しているため、ムラ糸の特徴がそのままデニムに表れます。

70s Vintage USA製 デニム フレアパンツ ベルボトム グランジ



polar skate big boy S size washed black

シルエットはDENIMEといえばのXXモデル。当時の再現とアップデートが施されています。

極太90s豪華刺繍 akademiks バギースラブデニム B系HIPHOP

ワタリ、膝、裾にかけてはそのままを継承しながら、腰まわりのフィット感をアップデートしました。

希少00s ラングラー13MWZ サルファブラックデニム W31 L30

これにより、シュリンクトゥフィットで誰もが穿きやすく、綺麗なシルエットを楽しめるようになりました。

Levi’s リーバイス 501XX W34 ビッグE 赤耳 ヒゲ ハチノス



90s ユーロリーバイス ブラックデニム 501 トルコ製 34×32 黒 古着

ボタンやリベットなどは素材や形状をアップデートしています。

00s 極太 w42 ファットファーム ワイド デニム バギーパンツ

ジーンズの顔であるバックポケットの形状はそのまま継承。隠しリベット部分の縫い幅と上部の三角形を作る縫製仕様も当時のままです。

ヴィンテージリーバイス501 66前期 w73

センターからカーブして縫い付けられたベルトループは、当時はDENIMEとひと目でわかるディテールでした。

雰囲気抜群 USA製 リーバイス 517 オレンジタブ ブーツカット ジーンズ

革ラベルの縫い方にも特徴があり、帯上部のステッチで一緒に縫い付け、仮留めしてから四角形に縫う仕様でした。

リーバイス501 ヴィンテージ

DENIMEのオリジナリティとウエアハウスの探究心が合体した日本のデニムの最高峰を目指すジーンズと言えます。

フルカウント 1108R W33 美品 限定500本



＊EVISU 新恵美寿神頭 5506 紅白 カモメ 刺繍 デニムパンツ 38

#WAREHOUSE

エヴィス EVISU No.1 #2000ピンク耳 30インチ 戎×カモメ 白

#ウエアハウス

ルイヴィトン デニム ホワイト

#ドゥニーム

ブラック デニム ジーンズ スリムストレート リアルマッコイズ ジョーマッコイ

#Denime

70s ビンテージ デッドストック KEY デニムペインターパンツ

#バズリクソンズ

極美品‼️W３１☆DIESEL ディーゼル ホワイト ストレッチ ジーンズ

#フリーホイラーズ

新品 DIESEL D-VIDER JOGG 069PR W30 デニム

#freewheelers

エヴィス evisu カラーパンツ ベージュ w34

#ナイジェルケーボン

AMIRI アミリ ダメージ ジーンズ 29

#シュガーケーン

ハードダメージ加工デニムパンツ NZK6075 【M.P Studios】

#FULLCOUNT

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ウエアハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

現在完売品の希少アイテム【DENIME，Lot.220A，OFFSET XX MODEL】になります。w29 l32 チェーンステッチにて裾上げ済み１ヶ月程着用し、洗濯2回しています。色残りもまだまだバッチリ残っております。ウエスト…平置き約37.5センチ股上…約29.5センチ股下…約68センチDENIMEの新たなDENIM物語が幕を開けます。1988年のDENIME創業当時のデニムの再現を目指しながら、ウエアハウスが培った技術力でアップデートを加えます。DENIMEが創業当時に製造したXXを徹底再現しました。生地は当時のレシピを参考にクラボウとの共同開発により実現したもので、当時と同じ米綿をリング紡績したムラ糸を専用色のロープ染色、仕上げに草木染めを施すことで、深みのあるDENIMEらしい色を再現しました。また、ロープ染色前に行う精錬においては、ウエアハウスならではの常温の水にすることで、染まる箇所は濃く中白がしっかり残るメリハリの強い経糸になっています。力織機においても旧式で知られるGL3織機を使用しているため、ムラ糸の特徴がそのままデニムに表れます。シルエットはDENIMEといえばのXXモデル。当時の再現とアップデートが施されています。ワタリ、膝、裾にかけてはそのままを継承しながら、腰まわりのフィット感をアップデートしました。これにより、シュリンクトゥフィットで誰もが穿きやすく、綺麗なシルエットを楽しめるようになりました。ボタンやリベットなどは素材や形状をアップデートしています。ジーンズの顔であるバックポケットの形状はそのまま継承。隠しリベット部分の縫い幅と上部の三角形を作る縫製仕様も当時のままです。センターからカーブして縫い付けられたベルトループは、当時はDENIMEとひと目でわかるディテールでした。革ラベルの縫い方にも特徴があり、帯上部のステッチで一緒に縫い付け、仮留めしてから四角形に縫う仕様でした。DENIMEのオリジナリティとウエアハウスの探究心が合体した日本のデニムの最高峰を目指すジーンズと言えます。#WAREHOUSE#ウエアハウス#ドゥニーム#Denime#バズリクソンズ#フリーホイラーズ#freewheelers#ナイジェルケーボン#シュガーケーン#FULLCOUNT

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ウエアハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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