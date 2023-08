■商品解説 (メーカーHPより)

秋口から春先まで幅広いシーズンでの様々なアクティビティや不安定な環境変化に対応できる、防水透湿アウターに着脱可能なダウンベストがセットになった3 in 1ジャケット。機能的なポケットデザインが特徴のアウター素材には不用原料を再利用したリサイクルナイロンを縦糸に使用し、生地の裏側には「ひまし油」を主原料とした植物由来成分を使用した耐水圧10,000m/m、透湿性9000g/㎡/24hの防水透湿2層加工を、生地の表側には環境に配慮したフッ素化合物を含まないPFCフリーの撥水加工を施しました。ドットボタンで着脱可能なダウンインナージャケットの表素材には糸断面をダイヤモンド形状にすることで摩耗やスナックへの耐久性を高めた PERTEX DIAMOND FUSEを使用し、製品回収プロセスから生まれたリサイクルダウンを封入しました。

■サイズ

アウター M

着丈67cm身幅61cm肩幅48cm袖丈66cm

インナー M 着丈65cm 身幅57cm 肩幅44cm

■素材

アウター 本体:

ナイロン 100% (裏面ポリウレタンコーティング)

インナー 表側:

ナイロン 100%

裏側:

ナイロン 100%

中わた:

ダウン 80% フェザー 20%

■品番 定価

WJOU0102

¥74,800

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウールリッチ 商品の状態 新品、未使用

