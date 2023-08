新品登場 斬疾風様リピーター割注文分【レンタル落ち】DVD アニメ

斬疾風様リピーター割注文分です。

他の人は購入をお控え下さい!

◆◆◆要注意事項◆◆◆

ジャケットはありません。

ディスクのみの販売となります。

値下げ交渉は一切応じません(;^_^A

◆◆◆リピーター様限定◆◆◆

セット販売ですのでリピーター割・同梱割含め1000円引きになります。

#yasuのレンタル品を安く買いたい

↑私の相場価格で良ければこちらのタグを使って下さい。

過去に購入希望だった人には良いと思います。

●24時間即購入Ok

●ATM支払い大歓迎

●取引メッセージ完全無言OK

↑↑↑当方よりの注意事項等のメッセージは送ります↑↑↑

【商品名】

転生したら剣でした 全6巻セット

チェンソーマン 全6巻セット

レンタル落ちのDVDです。

●ディスクのみの販売になります。

【状態】

●シール・スタンプはありません。

●盤面に傷等がある場合がございます。

●動作確認済、きちんと再生出来ます。

●専用ケースありません、ディスクのみの販売となります。

【注意事項】

●値引きは一切考えておりません。

●らくらくメルカリ便にて発送致します。

●入札後に24時間~48時間以内にて発送。

●防水対策としてビニールに包み梱包してます。

●ぷちぷちに包んで封筒にて発送致します。

※当方にて動作確認はしていますが、ごく稀に再生機の違いから上手く読み込まない場合がございます。その場合は商品受取後に評価をせず、当方にご連絡下さい。商品差替・返金・返品の何れかで対応致します。

管理番号1

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

