公式サイト Style 黒子のバスケ　Black Collection ナムコ限定 キャラクターグッズ

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namcoで獲得した黒子のバスケの Black Style Collection ・ナムコ限定・アクリルスタンド14点(コンプリート)セットです。

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黒子テツヤ・火神大我・黄瀬涼太・青峰大輝・緑間真太郎・赤司征十郎・紫原敦・2号

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◎サイズは上部キャラクター部分が(縦)約8.7cm×(横)約5.4cm +(土台部分)厚みは約2.5mmです。

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よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

★値下げしました。namcoで獲得した黒子のバスケの Black Style Collection ・ナムコ限定・アクリルスタンド14点(コンプリート)セットです。黒子テツヤ・火神大我・黄瀬涼太・青峰大輝・緑間真太郎・赤司征十郎・紫原敦・2号◎サイズは上部キャラクター部分が(縦)約8.7cm×(横)約5.4cm +(土台部分)厚みは約2.5mmです。◎未開封品ですが、初期キズ等気になる方はご購入をお控えください。★即購入可能★バラ売り・お値下げ不可です。★犬・猫を飼っております。アレルギーの方、気になる方はご購入をお控えください。よろしくお願い致します。

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