超高品質で人気の 極美品‼️DIESEL ディーゼル W31 ダメージデニムハーフパンツ デニム/ジーンズ

★DIESEL ディーゼル★

これからの季節に大活躍する,,,

ディーゼルのダメージ加工

ハーフデニムジーンズです‼️

◎爽やかな濃いインディゴブルーに

程よいユーズドダメージが

施されたカスタムデニムです✨

サイズ W32 約 86cm

総丈,,, 52cm

平置きウェスト… 43cm

股下… 28cm

股上… 29cm

モモ幅... 29cm

裾幅… 24cm

素材 綿 100%

原産国 チュニジア製

本体価格 42.900円

⭕品のあるダメージ加工

大人のなハーフデニムパンツです✨

★ご安心を★

当方出品中のデニムは

一つ訳有りで出品している物以外は、

全て,,,股のデニム擦れや股裂け、

股の穴開き、股穴のリペア修理等は

一切有りません‼️

ディースクエアード

DSQUARED2

ディーゼル

DIESEL

ドルチェ&ガッバーナ

DOLCE&GABBANA

リプレイ

REPLAY

モンクレール

MONCLER

アメリカンイーグル

AmericanEagle

ストレッチスキニーデニム

ストレッチスキニー

ストレッチデニム

ハーフデニムパンツ

ハーフデニム

ストレッチ

スキニー

ハーフ

デニム

パンツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★DIESEL ディーゼル★ ダメージハーフデニムこれからの季節に大活躍する,,, ディーゼルのダメージ加工 ハーフデニムジーンズです‼️ ◎爽やかな濃いインディゴブルーに 程よいユーズドダメージが 施されたカスタムデニムです✨サイズ W32 約 86cm 総丈,,, 52cm 平置きウェスト… 43cm 股下… 28cm 股上… 29cm モモ幅... 29cm 裾幅… 24cm素材 綿 100% 原産国 チュニジア製本体価格 42.900円⭕品のあるダメージ加工 大人のなハーフデニムパンツです✨★ご安心を★当方出品中のデニムは一つ訳有りで出品している物以外は、全て,,,股のデニム擦れや股裂け、股の穴開き、股穴のリペア修理等は一切有りません‼️ディースクエアードDSQUARED2ディーゼルDIESELドルチェ&ガッバーナDOLCE&GABBANAリプレイREPLAYモンクレールMONCLERアメリカンイーグルAmericanEagleストレッチスキニーデニムストレッチスキニーストレッチデニムハーフデニムパンツハーフデニムストレッチスキニーハーフデニムパンツ

