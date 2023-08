※購入検討・購入の方はプロフを理解した前提とさせて頂きます。必ずお読みください。

オークランドアスレチックスのスタジャンです。

メジャーリーグやNFLでも採用されているスターター製。

サイズM

肩幅57

身幅65

着丈75

袖丈59

90年代ファッションの定番ですが、ブームの再燃により人気のアイテムとなっています。

アスレチックスのチームカラーはグリーンですが、こちらはグレーのボディの珍しいタイプ。

ボディにパイピングを使用していたり、定番のスターターのスタジャンではあまり見ない、アメリカンスポーツシンボルのワッペン付き。

今ではなかなか見ない、レアなプロダクトかと。

ビンテージのため、若干の使用感がございます。

また、ボディの素材による、白いキズがございます。

大きなダメージはありませんが、神経質な方はご遠慮ください。

素人検品のため、見落としなどはご容赦ください。

#MLB #ダルビッシュ #ベースボール #アメカジ #リーバイス #東洋 #NBA #ナイキ #アディダス #ストリート #スラッシャー #チャンピオン #松坂 #インディアンス #ヤンキース #レッドソックス #ジョーダン #ビンテージ #90s

#xlarge #エクストララージ #stussy #スケーター #ストリート #ロッドマン #シュプリーム

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スターター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

