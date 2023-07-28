【限定特価】 Paul Jean Gaultier ベスト ゴルチエ ジャンポール ベスト/ジレ

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Jean Paul GAULTIER FEMMEのベスト（ジレ）です。サイズ:40B 82H 90T 164数回着用の美品ではありますが、古着という事をご理解頂ける方のみお願い致します。レデースメンズユニセックス男女兼用前面 ストライプ柄 ボタン6個 背面 グレーなかなかない色味なので写真で判断していただければと思います。お値下げ✕即購入○

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