2022人気特価 アコヤ真珠ネックレス　準花珠鑑別付属　x0612an ネックレス

日本が生んだ世界に誇るジュエリー。和珠アコヤ準花珠真珠ネックレスです。

★最終値下げ★ ティファニーバイザヤード0.05カラットネックレス

こちらは上品なまさにしっとり落ち着いた大和撫子ホワイトカラーです。

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結婚式にも強くおすすめできる上品な輝きのネックレスです。

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ホースシューネックレス スタージュエリー

■真珠の種類:アコヤ真珠

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■真珠のサイズ:9.0-9.5mm

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■真珠の形:ラウンド

ティファニーデザイナーアンジェラカミングス チェーンネックレス銀ヴィンテージ

■真珠の色:ホワイトカラー

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■巻きテリ:良し

イタリア製 14K 14金 白とピンクの真珠のステーションネックレス ビンテージ

■キズの有無:ほぼ無し

VERSACE（ヴェルサーチェ）ネックレス

■全長:約42cm仕上げ(シリコンクッション、クラスプ込み)

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■その他:ケース、鑑別書付属

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

日本が生んだ世界に誇るジュエリー。和珠アコヤ準花珠真珠ネックレスです。こちらは上品なまさにしっとり落ち着いた大和撫子ホワイトカラーです。結婚式にも強くおすすめできる上品な輝きのネックレスです。画像の追加の要望がございましたらお申し付け下さい。他にも多数出品しておりますのでご覧下さい♪→#神戸港発パールマニア■真珠の種類:アコヤ真珠■真珠のサイズ:9.0-9.5mm■真珠の形:ラウンド■真珠の色:ホワイトカラー■巻きテリ:良し■キズの有無:ほぼ無し■全長:約42cm仕上げ(シリコンクッション、クラスプ込み) ■その他:ケース、鑑別書付属

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未使用！大粒1.2カラット 一粒ダイヤモンドネックレスPt850 一粒ダイヤモンド ネックレス 0.15ctティファニー ネックレス エルサ・ペレッティ オープン ハート 11 mm