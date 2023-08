定番のお歳暮＆冬ギフト エルメス 美品✨HERMES オラン ベージュ 24cm フラットサンダル サンダル

エルメスの定番大人気サンダルオラン☆

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エルメスの定番大人気サンダルオラン☆ブラックのHロゴが目を引くお洒落サンダルです♪ソール減りほぼ無くお手元に到着後すぐに履いて頂けます☆◻️サイズ37(日本サイズ24.0cm)◻️状態多少の使用感はありますが目立つ傷や汚れやソール減りはほぼ無く全体的にとても綺麗な状態でまだまだ長くご使用頂けます☆あくまで中古品の為ご理解いただける方のみお願い致しますm(_ _)m◻️購入元ブランドリユース店(AACD加盟店)鑑定済みの正規品です◻️カラーベージュ◻️素材カーフレザー ◻️付属品保存袋コメント無し即購入、大歓迎です♪他にも色々出して居るので見て頂けると嬉しいです↓↓↓#Ayuバッグ#Ayu財布#Ayu靴#Ayuサンダル#Ayuポーチ

