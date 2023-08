the urban blanche ウェディングドレス

セカンドオーナー様募集★Vera Wang バレリーナ1G019



【みはぴろ様専用】FURNA ウエディングドレス ワンピース

メルカリにて購入し前撮りにて使用しました。

セモア ウェディングインナー セット

プリーツスカートがとても綺麗で風になびくと

ドレスと靴

より素敵です。高めのウエスト切り替えで、

ウェディングドレス Aライン パニエ付き

レースもとても綺麗です!

262.❤︎Paris 上品 海 ブルー ウェルカムスペース セット まとめ売り

定価は約50000円

marydoll様 専用出品ページ

163cm 55kg D70ヒールなしで丈は余裕がありました。カップ付きですが私はバストに

Verawang June ウェディングドレス odellgemma

ゆとりがあった為ブライダルインナーを着用し

*Jenny Packham* ジェニーパッカム ウェディングドレス アパッチ

カバーしました。(問題なく着用出来ました)

プロテア ウェディングブーケ ブートニア

他に着用されている方を見ると、153〜160cmで

ドレスプロダクション・ネイビー・フリル・オフショルダー

高いヒールを着用し撮影されている方も

White by Vera Wang

いらっしゃいました。(5〜7枚目本人着用)

ブライダルアクセサリー ウエディング ネックレス イヤリング ジルコニア

外での撮影だった為裾に少し汚れがあります。(3〜4枚目参照)

マギーソテロ ウェディングドレス新品未使用

着用時に汚れは目立たず、気になることなく

ウェディング グローブ/ブーケ/ブートニア タカミブライダル

当日着用出来るかと思います。(ホームクリーニング済)

カラードレス◆9TTサイズ



【6月中お値下げ】Love Tiara キュービックジルコニアティアラ

なにか気になることがありましたら

セモア ブライダルインナー C65 58 M

いつでもご連絡下さい。

ブライダルインナーセット+ウエディンググローブ



ウェディングドレス 9号

アーバンブランシュ 結婚式 ソフトマーメイド

セモアブライダルインナー C70 64 M

【THE URBAN BLANCHE ORIGINAL】

刺繍レース キャミソールドレス(W247

前撮り 2次会 花嫁 ドレス 持ち込みドレス

THE URBAN BLANCHE キャミドレス 花 刺繍 チュール

後撮り フォトウェディング スレンダードレス

ブライダルインナー3点セット ランジェリーク

プリーツスカート

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

the urban blanche ウェディングドレスメルカリにて購入し前撮りにて使用しました。プリーツスカートがとても綺麗で風になびくとより素敵です。高めのウエスト切り替えで、レースもとても綺麗です!定価は約50000円163cm 55kg D70ヒールなしで丈は余裕がありました。カップ付きですが私はバストにゆとりがあった為ブライダルインナーを着用しカバーしました。(問題なく着用出来ました)他に着用されている方を見ると、153〜160cmで高いヒールを着用し撮影されている方もいらっしゃいました。(5〜7枚目本人着用)外での撮影だった為裾に少し汚れがあります。(3〜4枚目参照)着用時に汚れは目立たず、気になることなく当日着用出来るかと思います。(ホームクリーニング済)なにか気になることがありましたらいつでもご連絡下さい。アーバンブランシュ 結婚式 ソフトマーメイド【THE URBAN BLANCHE ORIGINAL】前撮り 2次会 花嫁 ドレス 持ち込みドレス後撮り フォトウェディング スレンダードレスプリーツスカート

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ウェディングドレス SOP7226 ベール付き ドレス 花嫁 結婚式 パーティウェディングドレス elieca × HADY AMIESセモア ブライダルインナー C65 58 ドロワーズ ドレスインナーピーチガール松尾PEACHGIRLカラードレスイエローレンタルスタジオ貸衣装ラブティアラ ピュア クリスタル ネックレス & イヤリングアラノーヴァ ウエディングドレス セパレートブライダルインナー(レースコルセット・フレアパンツ) パスパス