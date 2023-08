人気 cinch バックプリントTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

公式webより

コンパクトなサイジングのプリントTシャツって少ない。でもあったら可愛いと考え作ってみました!ボディはコンパクトなのに、バックプリントが気持ちいくらい背中いっぱいに入ってる。こんなコントラストが楽しい一着です。90sのTシャツにありそうな、レーシング系のプリント。着るとテンションが上がるくらい、可愛いTシャツに仕上がっています。ベースボディはObladaのコンパクトTシャツと同じになります。

SIZE

(CM) 着丈 / 肩幅 / 身幅 / 袖丈

ONE SIZE 64 / 40.5 / 46 / 16

着用モデル176cm

MATERIAL

COTTON 100%

MADE IN

JAPAN

新品、未使用です。

web完売品

ブランド shinzoneを借りてます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ザシンゾーン 商品の状態 新品、未使用

