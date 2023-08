いラインアップ Hey! Say! JUMP Fab Live DVD 完全受注生産限定盤 ミュージック

Hey!Say!JUMP Fab! -Live speaks.-

DVD 盤 (DVD2枚)

【通販限定商品】完全受注生産限定盤

Hey! Say! JUMP Fab! Live 完全受注生産限定盤



【DISC1】 LIVE本編 (98min.)

【DISC2】 特典映像 (90min.)

※ Fab! スペシャルBOOK型ケース仕様

※ ライブフォトブックレット封入

目立った汚れや傷はないですが、素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。

#HeySayJUMP #fab #DVD

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

