ご覧いただきありがとうございます!

◾︎ブランド

POLENE ポレーヌ

新品未使用

軽やかさと柔らかさ、そして女性らしさを併せ持った Béri 。 四枚の革のパーツを合わせ折りこみ、ハンドル部分まで繋げ仕上げることで、強く洗練されたスタイルを生み出しました。 フルグレインカーフレザーによるしなやかさが、バッグ下部の絶妙なプリーツのデザインと美しい曲線を描きます。

ハンドル中央部の便利なメタルバックによるスムーズな開け閉め。 バッグの内側には、開口部を閉じるマグネットとレザーのポケットが付いています。

ホワイトPOLENE ポレーヌ ショルダーバッグ 2Wayバッグ

ショルダーとしてもハンドバッグとしても使用可能です。

ショルダーストラップ109cm調節可

カラー:ホワイト

◾︎サイズ:

高さ15cm、横23cm、奥行き10cm

チェーンショルダー :約115cm 調整可能

(素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります)

付属品: 保存袋、タグ付き

素材

レザー

お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

