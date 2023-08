【大放出セール】 アディダス　トラックジャケット　古着　ヴィンテージ ブルゾン

こちらの商品は知人が興味を示しており、3万円でと伝えているため、購入の意思があり次第出品を取り消しいたします。

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

