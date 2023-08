THE NORTH FACE (ザ・ノース・フェイス)

Alpine Light Pant (アルパインライトパンツ)

【説明欄抜粋】

1年を通して山岳エリアでの行動を支えるパンツです。シンプルさを極め、クライミングからハイキングまで、使うシーンを選ばず、やわらかな着用感。足さばきの良いテーパード形状でありながら、立体的なパターンと豊かなストレッチ性を併せ持ち、足上げも軽快です。ハーネス使用を想定し、バックルを設けないすっきりした腰周り。多くの山岳ガイド達にも愛用されています。

10回程度着用しましたが、綺麗な状態です。

定価:16,500円

カラー···グレー

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

