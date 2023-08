✅値引きについて(フォロワー様のみ)

☑️〜3999→200円引き

☑️〜9999→300円引き

☑️10000〜→500円引き

*合計金額から値引き致します

*常識のない値下げ交渉は削除します

下記のハッシュタグからブランド別・サイズ別の表示で簡単に拝見できます。まとめ買いを上手く利用して欲しい商品をどんどん持っていってください^_^

#hirara古着

#hiraraS

#hiraraシュプリーム

✅Size

・タグ表記:S

着丈69cm / 身幅52cm / 肩幅46cm / 袖丈24cm

※多少の誤差は御容赦下さい。

✅商品情報

【特徴】ユニセックス オーバーサイズ

ビッグサイズ ビッグシルエット

【ブランド】シュプリーム supreme

【素材】レーヨン

【状態】A

<<ユーズド商品のランクに関して>> S = 傷や汚れなく、非常に綺麗な状態 A = 多少使用感あり、もしくはさほど気

にならない汚れがある B = 多少の汚れやダメージあるが着用に

は問題のない範囲 C = ダメージまたは汚れがあります。古

着好きなら問題ない範囲 D = 難アリ。コレクション用として。

✅その他

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

なるべく早くお手元に届く様に発送いたしますので、

ご安心してご購入頂ければと思います。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

