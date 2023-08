定価84700円・ノースフェイス・メンズ・ナイロンジャケット・USA

THE NORTH FACEが独自に研究し開発した、ミクロ単位のポリウレタン繊維を吹き重ねたナノフィルム状の防水透湿素材「FUTURELIGHT」を使用した、SUMMITシリーズのハイエンドアルパインジャケットです。極めて高い透湿性を誇る3層構造の生地が、発汗量の多いハイクアップ時の着脱ストレスを軽減。さらに、必要十分な強度をもつ70デニールの素材ながら、ソフトシェルのようなしなやかさとストレッチ性をもつ生地を人間工学に基づいた3Dパターンで設計することで、クライミングなどの激しい動きにつっぱり感のない優れた運動追従性を実現しています。ハーネス着用を想定し、ポケットの位置や裾の長さをデザイン。使い勝手のよい大きめのチェストポケットに加え、6つのポケットを配備し、収納性を向上。生地の通気性を活かしてベンチレーションを省くことで、脇部のごわつきをなくし、軽量化にも貢献しています。さまざまな環境変化への対応力が求められるアルパインスタイルに、さらなる進化をもたらした技術革新の新たな形です。

定価84700円・ノースフェイス・メンズ・ナイロンジャケット・USAFL L5ジャケット(メンズ)FL L5 Jacket商品型番 NP51921サイズS胸囲84〜96身長165〜175着丈77身幅56裄丈93Fabric70D Recycled Breathable Stretch Nylon FUTURELIGHT(3層)(表:ナイロン90%、ポリウレタン10%、 中間層:ポリウレタン エレクトロスピニング膜、裏:ナイロン100%)原産国ベトナムSizeXSWeight700g(Lサイズ)Colorブラック×ファイアリーレッドTHE NORTH FACEが独自に研究し開発した、ミクロ単位のポリウレタン繊維を吹き重ねたナノフィルム状の防水透湿素材「FUTURELIGHT」を使用した、SUMMITシリーズのハイエンドアルパインジャケットです。極めて高い透湿性を誇る3層構造の生地が、発汗量の多いハイクアップ時の着脱ストレスを軽減。さらに、必要十分な強度をもつ70デニールの素材ながら、ソフトシェルのようなしなやかさとストレッチ性をもつ生地を人間工学に基づいた3Dパターンで設計することで、クライミングなどの激しい動きにつっぱり感のない優れた運動追従性を実現しています。ハーネス着用を想定し、ポケットの位置や裾の長さをデザイン。使い勝手のよい大きめのチェストポケットに加え、6つのポケットを配備し、収納性を向上。生地の通気性を活かしてベンチレーションを省くことで、脇部のごわつきをなくし、軽量化にも貢献しています。さまざまな環境変化への対応力が求められるアルパインスタイルに、さらなる進化をもたらした技術革新の新たな形です。

