新品未開封

映画クリスティーン プリマス フューリー ダメージバージョン ライト点灯



JadaTOYS

ジャダトイズ社製

ナノスケール

ワイルドスピード

ドミニク トレット

ドムの家 トレットハウス

デッカードショウに爆破されたあのお馴染みのドムの家がジオラマに♪

約4cmのNANOサイズのダイキャスト製

チャージャー&スープラが付属

ラストシーン等でお祈りを捧げる場面でお馴染みのテーブルとバーベキューコンロも付属!

チャージャーが保管されている別棟もしっかりと再現!

同ナノサイズの歴代ワイスピファミリーのミニカーを集めたら熱いですね♪

パッケージサイズ

約、縦20cm×横18cm 高さ13cm

個人がコレクションしていた物です。

商品説明や写真をしっかりとご確認し、良くお考えのうえご購入をよろしくお願いいたします。

安心!安全!早い!

ヤマト運輸よりらくらくメルカリ便(宅急便)にて発送いたします。

(匿名発送)

商品の情報 ブランド ジャダ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ジャダ 商品の状態 新品、未使用

