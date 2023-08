最終決算 水素マルチポッド H2 水素吸入器 その他

I・TEC INTERNATIONAL株式会社

homia ダブルソード

アイテック インターナショナル

(現 AiRS JAPAN株式会社

アースジャパン)

◎水素マルチポッド

水素吸入器+水素水生成器 H2 MULTI POD 本体

◎専用カニューレ(水素専用吸入チューブ)

◎取引扱い説明書

ご家庭で、好きな時に好きなだけ、「水素水」と「水素吸入」が楽しめます。医療現場使用のものと同等品質。水素純度99.999%を生成。貴重なS級シリカを使用。美容と健康に良いといわれているシリカ水素水を簡単に生成することができます。

内容量:1.8L

大型液晶パネル搭載

最新制御センサー搭載

日本製

定価 291,500円

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

