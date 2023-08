新作 アナログ ROYKSOPP 4枚セット IDM エレクトロニカ 美品 洋楽

ロイクソップの1stアルバムからのシングル12インチレコードの4枚

Poor leno/eple/eple/Remind meです。

20年位前の発売時に購入、ほとんど聴かずに暗所にてしまったままでした。

いつなったかわかりませんがPoor lenoのジャケットの裏面が少し汚れています。

元々買ってからビニールに入れた状態でしたので他は大変キレイ、レコードに関しては小さなキズ含めほとんどない、かなり良いコンディションです。

今後益々手に入りづらくなりますし、加えて個人保管とはいえ、ここまでの美品をまとめて購入できることはほぼないのではないでしょうか。

お探しの方いましたらご検討ください。

そろそろ何回目かのエレクトロニカブームが来てもいい頃だと思います。

aphex twin/polygon window/black dog/plaid/autechre/alex paterson/orb/warp/square pusher/boards of canada/chris clark/skam/bola/prefuse73/funkstorung/monolake/proem/oval/kettel/sending orbs/n5MD/merck/u-cover/IDM/techno/electronica/melodic/fatboy slim/chill out/breakbeats/ambient/ファットボーイスリム/テクノ/エレクトロニカ/チルアウト/ブレイクビーツ/アンビエント/エイフェックス・ツイン/ボーズ・オブ・カナダ/オウテカ/ファンクストラング/ケトル/モノレイク/北欧

※必ず対応しますので要望等あれば、いつでもご相談ください

※丁寧に梱包し即日発送を心掛けてます

※複数購入頂いた場合、お値引き致します

※他にも珍しいエレクトロニカ系のアナログ、CD出品しています→#ELTRNC

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

