即購入OK!

ニューエラ/帽子/ニューバランス/574/コラボ/キャップ/別注/ブラック/限定



即購入OK!※セット販売になります。美品 Hide and Seek ハイド アンド シーク刺繍ロゴ 刺繍ワッペン ロゴキャップスナップバックキャップ 帽子 2点セットスナップバック サイズ調整 調節付き1.H&S 刺繍ロゴ デニムキャップ スナップバックキャップカラー : 水色 白 ライトブルー ホワイト Light Blue Whiteサイズ : FREE フリー素材 : コットン 100%2.Quality HideandSeek CORE 刺繍ワッペン スナップバックキャップカラー : 赤 白 青 レッド ホワイト ブルー Red White Blueサイズ : FREE フリー素材 : -※ご購入の商品は関東地方からの発送になります。※ご質問・お取引きの際は必ずプロフィール欄をご確認ください。※中古品になりますので状態が気になるお客様はご購入前にご確認をお願い致します。※ご覧になっているブラウザや撮影時の照明の関係で色味に誤差が生じる場合がございます。※商品は状態確認の上での出品ですが見落としなどある可能性がございますので神経質なお客様はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド ハイドアンドシーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

