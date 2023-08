大割引 US規格　新品　ノースフェイス　マウンテンパーカー　DRYVENT　メンズM相当 マウンテンパーカー

【商品説明】

□商品名:US規格 新品 ノースフェイス マウンテンパーカー ダークオリーブ DRYVENT メンズM相当

□カラー:ダークオリーブ

□サイズ:メンズM

"着丈70

身幅53

肩幅46

袖丈61"

※素人採寸のため、誤差はご了承願います。

状態:新品未使用

★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。

#ノースフェイス

#バルトロライトジャケット

#マウンテンダウンジャケット

#マウンテンダウンコート

#ヌプシジャケット

#マクマード

#マウンテンジャケット

#ゴアテックス

#THE NORTH FACE

#TNF

#ビッグシルエット

#オーバーサイズ

#90s

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

