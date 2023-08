【ARC'TERYX x BEAMS 別注 BETA JACKET】

*未使用に近い/タグ2枚保留

【サイズ】M

前身頃 約70cm

後身頃 約75.5cm

身幅 約59cm

肩幅 約52cm

袖丈 約67cm

素材:ナイロン100%

カラー:Multi マルチ

発売元:(株)ビームス

実物の写真になります。

並行輸入品(海外正規品)について 独自のルート(国内の並行輸入品を取り扱うショップ)にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。

国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。

*海外商品理解ある方のみ購入お願い致します!

*神経質すぎる方の購入はご遠慮願います。

柄・デザイン...刺繍

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

【ARC'TERYX x BEAMS 別注 BETA JACKET】*未使用に近い/タグ2枚保留【サイズ】M前身頃 約70cm後身頃 約75.5cm身幅 約59cm肩幅 約52cm袖丈 約67cm素材:ナイロン100% カラー:Multi マルチ発売元:(株)ビームス実物の写真になります。並行輸入品(海外正規品)について 独自のルート(国内の並行輸入品を取り扱うショップ)にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。 国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。*海外商品理解ある方のみ購入お願い致します!*神経質すぎる方の購入はご遠慮願います。柄・デザイン...刺繍季節感...春, 秋, 冬

