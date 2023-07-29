【最安値に挑戦】 パンプキン様専用 下着

新品ワコールWacoalツモリチサトパット付きキャミソールサイズ L★日本製

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商品の情報 ブランド ワコール 商品の状態 新品、未使用

新品ワコールWacoalツモリチサトパット付きキャミソールサイズ L★日本製サイズ L（バスト86〜94）です。日本製パットは取り外し可能です。お値下げは行っていませんのでご了承ください。自宅保管品になりますので神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド ワコール 商品の状態 新品、未使用

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