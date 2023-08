売れ筋アイテムラン john lawrence sullivan リジットデニムワイドパンツ デニム/ジーンズ

JOHN LAWRENCE SULLIVAN

ジョンローレンスサリバン定番のリジットデニムワイドパンツになります。

サリバンのオンラインストアにて購入しました。

サリバン特有であるディティールの魅力が溢れているデニムです。

状態は凄く良く、限りなく未使用に近いのでデニムの硬さ、金具のツヤなどは新品同様でございます。

ウエスト37

股上28

股下72

わたり45

裾幅35

(※多少の誤差はご了承ください。)

素材···コットン100%

カラー···ブラック

丈···フルレングス

シルエット···ワイド

股上···レギュラー、ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

ベルトループあり

カラー···ブラック

シルエット···ワイド/バギー

股上···ハイウエスト

デニムカラー/デザイン···ブラック

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジョンローレンスサリバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

