最終売り切り価格!

アリアナ・グランデ直筆サイン入り超 大型写真…Ariana Grande

クレイズの瀧川一郎氏の使用済ピック、バスタオルのセットです

DIR EN GREY 直筆サイン入り ポラ 当選品



scapegoat ポイカ ポイントカード

ピックは本人が投げた物です

専用 吉野北人 BOT アクリルスタンド

ご存知かと思いますが市販の物は白色で、紫色はスタッフの手染めですので1個1個色に濃淡があります

三代目 岩田剛典 BD クッション



浜崎あゆみ A賞 デビュー25周年ライブFC限定

バスタオルは大きめですので1枚の画像に収まりません

ずっと真夜中でいいのに。 BODYSONG. テクノ "ピュア" キャップ

LIVE,VHS,DVDを見た事がある方はわかると思いますが、一郎さんはライブ中よく頭から水をかぶるのですが、水をかぶった後おそらくTシャツや楽器が濡にくいようにスタッフが一郎さんの肩にかけ使用されていたバスタオルです

ドリカム 会報誌 まとめ売り 19〜101号 継続特典・15周年記念DVD付



XJAPAN Blu-ray Boxセット〈6枚組〉

・演奏中、目の前でピックを落とされたので拾って渡した所、その場でしゃがみ込んでしばらく弾いてくれた思い出があり、未だに忘れられない最高な時間でした

八木勇征 アクスタ フォトカード セット

しばらくしてからこのタオルを手渡しでくれました!

ヒトリエ 直筆サイン入りポスター



DA PUMP お掃除ロボット

・もしくはライブ中に投げた物をゲットしたものです

新品 BUCK-TICK 櫻井敦司 SACRIFICE photo&frame



トバイアス tobias toby 4弦 ベースギター ベース 中古

残念ながらどちらが手渡しでどちらが投げた物かが記憶にありません

BAND-MAID Tシャツ Mサイズ おまけ付き

しかし、100%本人が使用された物で間違いありません

値下げ・レア❣️《新品》コブクロ 黒田俊介 ミズノ 野球 グローブ

ゲットした当時しばらくは香水の香りがしており、かなりテンションがあがってました

東京事変 ライブ ピック 2006年

多少の変色はございますが目立った汚れはないように思います

hide★JETS限定特典セット

一旦人の手に渡っておりますので神経質な方はお控え下さい

myu グッズ

どうしても売りたい訳ではありませんので、値引予定はなく、値引交渉は対応致しかねます

堀夏喜 BOT アクリルスタンド 4点セット

先着でお願い致します!

矢沢永吉 当時物トランポセット

気が変わりましたら急に出品を取り下げる可能性もございます

岩田剛典 クッション

CIPHER

1224 0425 BOOWY zippo

アメネジア

川村壱馬 サイン 入り クッション POL

BODY

完動品★証明書付★ビートルズ フィギュアオルゴール★The Beetles

D'ERLANGER

Lead 特製ビッグタオル MILESTONE

ZiKILL

聖飢魔II デーモン閣下 グッズ

鈴木 慎一郎

電気グルーヴ CUBEロゴシャツ Lサイズ

BLOOD&CHAIN

激レア ビョーク bjork ホモジェニック Homogenic B2ポスター

BAD BLOOD

藤井風 God Bless Us M お値下げ中

デランジェ

BABYMETAL 直筆サイン ポスター 金タオル付き

法城慎一郎

椎名林檎 資生堂 マキアージュ ポスター B1サイズ

黒夢

新品 HAWAIIAN6激レア限定Tシャツ 横山 健 KEN YOKOYAMA

XJAPAN

即購入可★EXILE、EXILE TRIBE★グッズなどガチャ 800個以上

LUNA SEA

【レア】入手困難 加藤和樹 ぼくの夏休み2022 Photo BOOK

THE SLUT BANKS

asa様専用 Little Glee Monster リトグリ サイン タオル

ジャスティナスティー

東京事変 レコードプレイヤー 再生装置 ブルーグリーン

マーティーフリードマン

MISIA 20th ブルゾン

杉山清貴

DVD THE ALFEE アルフィー 武道館ライブDVD3枚セット

松田樹利亜

キムジウン 特典会 直筆サイン入り チェキ

OXYMORPHONN

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

最終売り切り価格!クレイズの瀧川一郎氏の使用済ピック、バスタオルのセットですピックは本人が投げた物ですご存知かと思いますが市販の物は白色で、紫色はスタッフの手染めですので1個1個色に濃淡がありますバスタオルは大きめですので1枚の画像に収まりませんLIVE,VHS,DVDを見た事がある方はわかると思いますが、一郎さんはライブ中よく頭から水をかぶるのですが、水をかぶった後おそらくTシャツや楽器が濡にくいようにスタッフが一郎さんの肩にかけ使用されていたバスタオルです・演奏中、目の前でピックを落とされたので拾って渡した所、その場でしゃがみ込んでしばらく弾いてくれた思い出があり、未だに忘れられない最高な時間でしたしばらくしてからこのタオルを手渡しでくれました!・もしくはライブ中に投げた物をゲットしたものです残念ながらどちらが手渡しでどちらが投げた物かが記憶にありませんしかし、100%本人が使用された物で間違いありませんゲットした当時しばらくは香水の香りがしており、かなりテンションがあがってました多少の変色はございますが目立った汚れはないように思います一旦人の手に渡っておりますので神経質な方はお控え下さいどうしても売りたい訳ではありませんので、値引予定はなく、値引交渉は対応致しかねます先着でお願い致します!気が変わりましたら急に出品を取り下げる可能性もございますCIPHERアメネジアBODYD'ERLANGERZiKILL鈴木 慎一郎BLOOD&CHAIN BAD BLOODデランジェ法城慎一郎黒夢XJAPANLUNA SEATHE SLUT BANKSジャスティナスティーマーティーフリードマン杉山清貴松田樹利亜OXYMORPHONN

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

長渕剛「英二」マッチケース川村壱馬crazyjet 唄い屋 清木場俊介 ピック型 チャーム浜崎あゆみ テイクアウトバッグEXILE 佐藤大樹 フリスビー【お値段交渉可‼️】 福山雅治 CD DVD タオル Tシャツ グッズ まとめ売り