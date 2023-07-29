スペシャルオファ かぼちゃパンツ 『オーダーページ★』 リボン 子供服 ベビー キッズコスプレ パンツ

◎こちらはorderpageになります。

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ご購入はできませんm(_ _)m

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ご希望サイズをコメント欄にご記入くださいませ♩

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◎かぼちゃパンツ＆黄色リボンset ♡♡

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（リボンは安全ピンタイプ、ゴムタイプかお選び下さい）

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◎ウエストはゴムになっているので後から多少調整可能⭐︎

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◎写真のモデル⇨2歳半90size着用♡

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かぼちゃパンツなので少しダボっと着用されても可愛いかったです(・̑◡・̑)

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◆ウエストからの着丈サイズ表◆

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＊80size約24㎝

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＊90size約26㎝

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＊100size約28㎝

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＊110size約30㎝

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＊120size約32〜33㎝

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＊130size約34〜35㎝

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測り方によって多少の誤差はございます。

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ご了承願います(＞＜)

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おかげさまで大好評頂き嬉しいです(˃̵ᴗ˂̵)

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他サイト合わせ２０００点以上とお取り引きいたしました♪

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皆さまからも嬉しいお言葉、たくさん届きました(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)♡♡

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★オーダー受け付けてます★

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＊サイズは80〜130sizeまで受け付けてます☺︎

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【お値段表】

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◆80.90.100size⇨1650円

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◆110.120size⇨1750円

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◆130size⇨1800円

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生地がかなり高騰してしまった為、4/18〜少しだけ価格変更致しました…m(_ _)m

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※丁寧にお気持ち込めてお作りしていますが、あくまで素人のハンドメイド品の為、完璧を求める方、悪い評価を付ける方はご購入をお控えください。゜(゜´ω`゜)゜。

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又、プロフをお読みになってからのご購入をお願い致します。

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商品の情報 商品のサイズ 90cm 商品の状態 新品、未使用

◎こちらはorderpageになります。ご購入はできませんm(_ _)mご希望サイズをコメント欄にご記入くださいませ♩-------✂︎--------✂︎--------✂︎--------✂︎--------◎かぼちゃパンツ＆黄色リボンset ♡♡（リボンは安全ピンタイプ、ゴムタイプかお選び下さい）◎ウエストはゴムになっているので後から多少調整可能⭐︎-------✂︎--------✂︎--------✂︎--------✂︎--------◎写真のモデル⇨2歳半90size着用♡かぼちゃパンツなので少しダボっと着用されても可愛いかったです(・̑◡・̑)◆ウエストからの着丈サイズ表◆＊80size約24㎝＊90size約26㎝＊100size約28㎝＊110size約30㎝＊120size約32〜33㎝＊130size約34〜35㎝測り方によって多少の誤差はございます。ご了承願います(＞＜) -------✂︎--------✂︎--------✂︎------✂︎--------おかげさまで大好評頂き嬉しいです(˃̵ᴗ˂̵)他サイト合わせ２０００点以上とお取り引きいたしました♪皆さまからも嬉しいお言葉、たくさん届きました(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥｀)♡♡★オーダー受け付けてます★＊サイズは80〜130sizeまで受け付けてます☺︎【お値段表】◆80.90.100size⇨1650円◆110.120size⇨1750円◆130size⇨1800円生地がかなり高騰してしまった為、4/18〜少しだけ価格変更致しました…m(_ _)m -------✂︎--------✂︎--------✂︎------✂︎--------※丁寧にお気持ち込めてお作りしていますが、あくまで素人のハンドメイド品の為、完璧を求める方、悪い評価を付ける方はご購入をお控えください。゜(゜´ω`゜)゜。又、プロフをお読みになってからのご購入をお願い致します。ミッキーコスプレミッキーコスプレ 子供ミニースカート

商品の情報 商品のサイズ 90cm 商品の状態 新品、未使用

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