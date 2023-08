上質で快適 美品　マックスマーラ　ワンピース　柄　白タグ ひざ丈ワンピース

お値下げ、着画はご遠慮下さい。

TSUMORI CHISATO アリとキリギリス ワンピース

購入時期や定価が分かるものについては記載しておりますが、分からない場合は記載しておりません。ご質問いただいてもコメントはお返し致しません。

未使用『Paul Stuart』ポールスチュアート【L】ワンピース シャドー総柄

個人の検品/出品のため、汚れ、傷、ほつれ、毛玉、破れなど見落としがあることがございます。

☘️人気新作 新品♡ Toteme トーテム 緑ひざ丈ワンピース♡ 006

見落としがあることを含めての価格です。

アトリエピエロ 花柄ドレスワンピース

ご自身の手に取ってご覧になれないというフリマの特性をご理解いただいた方のみご購入下さい。

TOCCA 洗える 膝丈ワンピース 刺繍 ノースリーブ 0サイズ フレア

画像の無断転載はご遠慮ください。

marimekko マリメッコ ストライプ ボーダー マルチカラー ワンピース

出品後は畳んで保管しておりますので、

完売品•希少“美品”【バッグジップ/ジョーゼット】ESCADA/ワンピース

画像にはない畳ジワ、保管ジワが出来てしまいます。

ステファノモルタリ麻ワンピース

離島、沖縄、北海道にお届けになる方は追加送料を別途いただきます。

レースOP/ルネ フォクシー エポカ ロイスクレヨン ディノス クミキョク

ご購入前に必ずコメントで追加送料をご確認ください。

古着 アンティーク ビンテージ 70s ワインレッド シンプル ワンピース

ご確認前に購入された場合は、着払いで発送致します。

ワンピース⭐️レッドヴァレンティノ



NB46さ@ TOCCA 美品 刺繍 ドレスワンピース 半袖 サイズ2

マックスマーラ ワンピース

美品エムズグレーシーティジーワンピース40

白タグ高級ライン

バーバリーブルーレーベル♡ワンピース 38

ワンピースのみの出品です。

【新品・未使用】SONIA RYKIEL ワンピース ブローチ付き

お値下げご遠慮ください。

Mademoiselle NON NON サンドレス

申し訳ございませんが、お値下げに対する返信はせず削除させていただきます。

pleats please ワンピース チュニック イッセイミヤケ



Tadashi Shoji ワンピース

サイズ38 身幅39cm 総丈97.5cm

メタモルフォーゼ ロザリーケープ付きJSK



アルベルティーヌジャンパースカート

レーヨン92% エラスタン8%

ANAYI ツイードワンピース



Theory Classic Crepe Asym Drapeワンピース 0

着用感少ない美品ですが、

ローレンラルフローレン 膝下丈ワンピース ギンガムチェック ベルト 6 L相当

付属のベルトはございません。

☆美品☆イヴ・サンローラン ワンピース

感じ方には個人差があるのでご了承くださいませ。

美品✨フォクシーニューヨーク ワンピース Aライン チャック付きポケット 38

少しの汚れなどある場合もございますので、あくまでもusedとご理解ください。

美品✨ランバンオンブルー パーティードレス チュールレイヤード ワンピース 黒♥



狐の嫁入り*Favoriteオリジナル*白無垢風の狐の嫁入りドッキングワンピース

保証なしでしたら送料無料です。

パーティ用ワンピース

発送してから届くまで一週間ほどかかります。

美品★レオナール ワンピース 花柄 ノースリーブ ロゴプリント ツイスト加工

お急ぎの方や保証ありの発送をご希望の方は、

レオナールサマードレス

ご購入前にコメントより質問をお願いします。

ジルサンダー ワンピース 膝丈 ブラック シルク混 36 フォーマル ドレス

ご購入後のご要望にはお答え出来ません。

【最終お値下げ】美品 PLAIN PEOPLE プレインピープルのワンピース

サイズが合わない、イメージと違うなどの返品はお受け出来ません。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マックスマーラ 商品の状態 未使用に近い

お値下げ、着画はご遠慮下さい。購入時期や定価が分かるものについては記載しておりますが、分からない場合は記載しておりません。ご質問いただいてもコメントはお返し致しません。個人の検品/出品のため、汚れ、傷、ほつれ、毛玉、破れなど見落としがあることがございます。見落としがあることを含めての価格です。ご自身の手に取ってご覧になれないというフリマの特性をご理解いただいた方のみご購入下さい。画像の無断転載はご遠慮ください。出品後は畳んで保管しておりますので、画像にはない畳ジワ、保管ジワが出来てしまいます。離島、沖縄、北海道にお届けになる方は追加送料を別途いただきます。ご購入前に必ずコメントで追加送料をご確認ください。ご確認前に購入された場合は、着払いで発送致します。マックスマーラ ワンピース白タグ高級ラインワンピースのみの出品です。お値下げご遠慮ください。申し訳ございませんが、お値下げに対する返信はせず削除させていただきます。サイズ38 身幅39cm 総丈97.5cmレーヨン92% エラスタン8%着用感少ない美品ですが、付属のベルトはございません。感じ方には個人差があるのでご了承くださいませ。少しの汚れなどある場合もございますので、あくまでもusedとご理解ください。保証なしでしたら送料無料です。発送してから届くまで一週間ほどかかります。お急ぎの方や保証ありの発送をご希望の方は、ご購入前にコメントより質問をお願いします。ご購入後のご要望にはお答え出来ません。サイズが合わない、イメージと違うなどの返品はお受け出来ません。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マックスマーラ 商品の状態 未使用に近い

LAISSE PASSÉ 4wayワンピース M 新品 およばれ パーティーTHE WEEKEND HOTEL オフショルダーワンピース BLACKキャンディーストリッパー DREAM SEQUENCE DRESS ブラック Mローブドフルール ドレス グロッシー キャバドレス