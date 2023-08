コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します!

私の他商品になります→ #すけすにキャップ

【商品名】

デッドストック

黒 赤 BRED ブルズカラー

jordan1

【状態】

新品 タグ付きデッドストックになります。

【サイズ】

フリーサイズ

超激レアなヴィンテージNIKEデッドストックのキャップになります!

カラーも黒赤のジョーダン1 カラーです!

脇には隠しポケット?もありかなりレアなモデルです!!

【ご案内】

他にも断捨離してますので USA製 80s 90s USED ヴィンテージ アメカジ オールドスケート 古着から春夏物はカットソー シャツ Tシャツ 秋冬物はトラックジャケット スウェット パーカー ジャケット ダウン フリース ナイロン アノラック 等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー 、ハットなども出品してます!

古着が好きな、古着女子、vintageマニアの方、スポーツmixで NIKE(ナイキ)adidas (アディダス)PUMA (プーマ)が好きな方、アウトドアやキャンプ l.l.bean (エルエルビーン)ノースフェイス 、コロンビア 、patagonia(パタゴニア)等が好きな方、セレクト系の propsstore(プロップスストア)EPOCH(エポック)creek(クリーク)geek(ジーク)等が好きな方、ストリートの カーハート、stussy(ステューシー)supreme (シュプリーム)が好きなスケーター、ダンサーの方にもお気に召す商品が多数あると思いますのでよろしくお願い致します!

#すけすに古着 からご覧ください。

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

