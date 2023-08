【受注生産品】 MARIA 【新品】WACKO ワコマリア JARMUSCH アロハJIM シャツ

ブランド/WACKO MARIA

MUSIC IS THE TRIGGER OF IMAGINATIONS

2005年、WACKO MARIA 設立。

音楽を常に根底に置き上質でロマンティックな、色気を感じさせるスタイルを提案している。

シーズン毎に自分たちの日常での経験や影響を受けた音楽、映画、アートなどをテーマに掲げアイテム一つ一つにそのメッセージを落とし込み妥協のない物作りと独自のオリジナリティを表現する。

愛、夢、情熱なくして最高のクリエイションを生み出すことは出来ないし、最高の人生を送ることもできない。

いつでも最高を目指す。

それらを共感し合い、共有し、自分たちが本当にかっこいいと思えるものを追求し続ける仲間が、GUILTY PARTIESである。

近年ではインディペンデント映画界の巨匠と呼ばれる映画監督JIM JARMUSCHをはじめ、独創的なコラージュ作品で注目を集めるアーティスト WEIRDO DAVE等とのコラボレーションを行い、プロダクツも精力的にリリースしている。

また2011年からはアーティスティックなアプローチで最新コレクションを発表するプロジェクトとして野口強氏を皮切りに、NY を拠点とする気鋭の写真家TIM BARBER、ユースカルチャーの深層に迫り続ける伝説的な写真家であり映画監督でもあるLARRY CLARKなど国内外のアーティストと共にヴィジュアルブックを制作している。

カラー/パープル

サイズ/S

着丈(襟下から) 70㎝

身幅 61㎝

肩幅 47㎝

袖丈 24㎝

※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい

売り切りたいのでお値下げの交渉もお受け致します。

お気軽にどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 新品、未使用

