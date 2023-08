ナイキ エアフォース 1 ミッド QS ヴェニス 28cm

新品未使用 国内正規品

アメリカのヴェニスビーチに広がる砂浜を思わせるカラーのスウェードで素材感を楽しめる一足。

【付属品】

黒タグ、箱付きになります。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

「お値下げ出来ますか?」は基本無しでお願い致します。

※セール品でのお値下げは難しい場合がございます。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

