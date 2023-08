【25％OFF】 ナンガ　アーバンリサーチ　ダウンジャケット　美品　　カモフラ ダウンジャケット

URBAN RESEARCH DOORS (アーバンリサーチドアーズ)× NANGA (ナンガ)のオーロラ ダウンジャケット、カモフラージュモデルです。

オーロラ×カモ ダウンジャケット

*カラー*

ブラック

*サイズ*

S

着丈 約66㎝

身幅 約52㎝

肩幅 約44㎝

袖丈 約66cm

*状態*

一般的な中古品の状態です。

使用感は少なく、目立った汚れやほつれはありません。

*発送方法*

ご購入手続き後、1〜2日以内にメルカリ便で発送します。

ナンガダウンの定番で高品質なオーロラダウンジャケットのDOORS別注モデル。定番で人気のBLACKカラーに裏地がカモ柄デザインされたレアカラーの限定モデルとなります。

*自宅保管・中古品のため、ご理解ある方のみ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ナンガ 商品の状態 未使用に近い

