マーちゃんコメント:ブローチ ♯42 稀少です。1904-1994 Floral Wreath ジェンセンが愛した自然のモチーフをアール・ヌーヴォー調のブローチです。創業90周年を記念して1994年に限定生産された貴重なヴィンテージ・ジュエリーです。ボリューム感のある印象的なデザインです。迫力あり。

開封のみ 未使用品 フォクシー FOXEY お花ブローチ 二個セット



逗 925 トップ シェルカメオ

素材:シルバー/925

【訳あり】2-WAY CHRISTIAN LACROIX ブローチ・ペンダント

サイズW:約5.1cm

15580 シルバーのブローチ

サイズH:5.1cm

Tiffany&Co. ヴィンテージ ティファニー ブローチ バタフライ

重さ:約23.3.g

vintage 希少 Dior クリスチャンディオール フェザー 翼 ブローチ



k18 シェルカメオ ペンダントブローチ 大きめの7cm×5cm 15.1g

付属品:箱

シャネル CHANEL ひし形 ブローチ フェイクパール



ヴィンテージブローチ パール 本真珠 ラウンド リース シルバー ラインストーン

※お値下げ交渉はご遠慮下さい。受け付けておりません。不定期にこちらのタイミングで値下げしております。

ピンクハウス ピーターラビット カトンテール イチゴ



[美品] K18 蛙 カエルモチーフ シトリン ピンバッチ ピンブローチ

It is a beautiful used item. Many beautiful products are sent overseas from Japan.

ミキモト ピエロプローチ

Please use BUYEE or other companies to purchase.

♥️ティファニー K18 パロマピカソ LOVE&Kiss ラブ&キス ブローチ



CHANEL ♡ 隠れロゴ ブローチ

#GeorgJensen

真珠ブローチ兼帯留め兼ペンダント ビンテージ品

#ジョージジェンセン

K18YG チャーム ダイヤモンド ダイヤ エメラルド ブローチ 安全ピン 針

#ジョージジェンセンブローチ

ヴィトン コサージュ カメリア ブローチ マルチカラー



新品同様☆カレライカレラ K18 ピンブローチ 馬モチーフ 金無垢 750

☆------☆------☆------☆------☆------☆

gren jewelry ムーンブローチ



正規レア ドルチェ&ガッバーナ ラグジュアリー 5連ライン ビジューブローチ L

商品は新品ではございません。

GIVENCHY ゴールドブローチ ヴィンテージ



【超美品】ミキモトK18四葉クローバー ダイヤモンドブローチ 0.7ct

貴金属商品の中古は、必ず細かい小傷がございます。

「専用」K18 ストーンカメオブローチ/ペンダント

「綺麗」「未使用」「美品」という商品でも小傷はございます。

カメオ ペンダントトップ ブローチ



本鼈甲ブローチ 帯留め 金蒔絵

目立つダメージ・破損、欠損がないものは、

イヴサンローラン Vintage ブローチ

中古品としては美品かと思われます。

ヴィンテージ リース ブローチ

完璧を求める方は、ご遠慮下さいね。

シャネル ブローチ コイン



ABISTE のブローチ

商品の状態はあくまでこちらの主観となりますので写真をよくご確認ください。

MIKIMOTO シルバーブローチ パール5



メキシカンジュエリー ブローチ 鯉 コイ 幸運

写真はありのままをなるだけいろんな角度から撮影しております。

逗 ブローチ 赤石

スマホカメラですが、接写、ズームでは、肉眼では見ないキズまで

アンティーク 忘れな草のマイクロモザイクブローチ

写し出しております。

アレクサンドルドゥパリ デニム カメリア ゴールドライン バレッタ



新品未使用品 CHANEL パールブローチ

細かい刻印等は、ルーペで確認しないと写真では、

シェルカメオ『花束のモチーフ』作家サイン入り

アップしても見えないものもございます。

E216 K18 ネックレストップ ダイヤ0.3ct ルビー3.75ct 真珠



25278 赤のブローチ

中古品をご理解の方、円滑な取り引きをよろしくお願いします。

最終値下げ☆シャネル☆新作☆ブローチ



24362 ゴールドリーフのブローチ

是非、プロフを一読下さい。

【極美品】CHANELシャネル ココマーク ブローチ ゴールド ラインストーン



FROM*デンマーク*琥珀シルバーブローチ*デイジーフラワー*北欧雑貨ビンテージ

★購入希望のコメントが付いていても即購入が優先です。

Carven カルバン ブローチ 蝶 バタフライ ヴィンテージ

★専用は、いたしません。欲しい方が優先です。

白蝶真珠シルバー製ブローチ 11㎜

★購入前のコメントは必要ございません。

シェルカメオ・手彫り・作家サイン・美女2人・三層カメオルース



T1155 超美品!! ジバンシィ ラインストーン 鳥モチーフ ブローチ

真面目にお取引させて頂いておりますが、

タサキ 真珠 マベパール ブローチ

説明不足や記載漏れなどある場合がございます。

k10アンティークパールブローチ

どうぞよろしくお願いいたします。

【新品】 小林モー子 くちびるブローチ



ブロー兼ペンダントトップ 本鼈甲 ピンク珊瑚 装飾 フラワーモチーフ 486

管理番号:S043029

アパルトモン INDRESS Small silk anemone flower

カラー...シルバー

商品の情報 ブランド ジョージジェンセン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

