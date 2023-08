ご覧いただきありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。即購入OK︎素材 : コットン100% サイズ:S 着丈 ​: 約70cm 肩幅:約53cm身幅 : 約108cm袖丈: 約22cm (素人採寸)並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。並行輸入品の為、製造段階で多少のほつれや汚れなどある場合がございますので気になるお客様はご購入をお控え下さい。また、付属の袋にダメージなどがある場合もございます。ご購入の際はあらかじめご理解の上お願い致します。神経質な方はご遠慮ください。(海外正規品取扱店より購入)並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します一度も使用してない新品です。中古品、自宅保管にご理解頂ける方のみご検討宜しくお願い致します。

