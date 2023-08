【商品名】

【ブランド・メーカー】

M&O

【サイズ】

M~L相当

【カラー】

画像参照

【状態】

極美品

ーーーーーーーーーーーーーーー

クエンティン・タランティーノの監督第1作『レザボア・ドッグス』(原題:Reservoir Dogs)は、1992年のアメリカ合衆国の犯罪映画。クエンティン・タランティーノが、監督・脚本・出演の三役を務めた。

普段着などのシーンにシンプルで組み合わせしやすい

アイテムです。年間通してお使い頂けます!

#古着のルームユメ

【平置きサイズ】

肩幅 : 43

身幅 : 44.5

着丈 : 68

袖丈 : 16

※多少の誤差はご了承下さい。

おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください!

他にも魅力的な古着をご用意いております^^

ーーーーーーーーーーーーーーー

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。

■状態、画像、採寸について

*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

*記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

■返品、交換について

中古品のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品名】クエンティン・タランティーノの監督映画Tシャツレザボア・ドッグスTシャツ【ブランド・メーカー】 M&O 【サイズ】M~L相当【カラー】画像参照【状態】極美品ーーーーーーーーーーーーーーークエンティン・タランティーノの監督第1作『レザボア・ドッグス』(原題:Reservoir Dogs)は、1992年のアメリカ合衆国の犯罪映画。クエンティン・タランティーノが、監督・脚本・出演の三役を務めた。普段着などのシーンにシンプルで組み合わせしやすいアイテムです。年間通してお使い頂けます!#古着のルームユメ【平置きサイズ】肩幅 : 43身幅 : 44.5着丈 : 68袖丈 : 16※多少の誤差はご了承下さい。おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください!他にも魅力的な古着をご用意いております^^ーーーーーーーーーーーーーーー■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。■状態、画像、採寸について*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。*記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。■返品、交換について中古品のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

