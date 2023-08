【超歓迎】 arwin17型録画機能付きポータブルTV &マルチプレイヤー DVDプレーヤー

アーウィンジャパン APD-100N-ONE

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

Ad−DVD種類: DVD規格

Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外

HDMI端子数(新): 0

NETFLIX: NO NETFLIX

TV/モニタTV有無: モニタTV付

color: BLACK

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

メモリカード対応種類: SDHC

圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3

録/再タイプ: 再生専用タイプ

電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ

#アーウィンジャパン

#アーウィンジャパン

1度動作確認したのみです。

使わなかった為出品いたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

アーウィンジャパン APD-100N-ONE4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: DVD規格Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外HDMI端子数(新): 0NETFLIX: NO NETFLIXTV/モニタTV有無: モニタTV付color: BLACKスーパーオーディオCD対応: スタンダードCDメモリカード対応種類: SDHC圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ#アーウィンジャパン#アーウィンジャパン1度動作確認したのみです。使わなかった為出品いたします。

