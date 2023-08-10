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【超歓迎】 arwin17型録画機能付きポータブルTV &マルチプレイヤー DVDプレーヤー

商品の説明

アーウィンジャパン APD-100N-ONE
arwin17型録画機能付きポータブルTV &マルチプレイヤー

ドン・キホーテ モバイルモニター
4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK
arwin17型録画機能付きポータブルTV &マルチプレイヤー
4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE
ドン・キホーテ モバイルモニター
Ad−DVD種類: DVD規格
arwin17型録画機能付きポータブルTV &マルチプレイヤー
Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外
ドン・キホーテ モバイルモニター
HDMI端子数(新): 0
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NETFLIX: NO NETFLIX
ドン・キホーテ モバイルモニター
TV/モニタTV有無: モニタTV付
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color: BLACK
ドン・キホーテ モバイルモニター
スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD
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メモリカード対応種類: SDHC
ドン・キホーテ モバイルモニター
圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3
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録/再タイプ: 再生専用タイプ
ドン・キホーテ モバイルモニター
電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ
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ドン・キホーテ モバイルモニター
#アーウィンジャパン
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#アーウィンジャパン
ドン・キホーテ モバイルモニター

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1度動作確認したのみです。
ドン・キホーテ モバイルモニター
使わなかった為出品いたします。

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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アーウィンジャパン APD-100N-ONE4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: DVD規格Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外HDMI端子数(新): 0NETFLIX: NO NETFLIXTV/モニタTV有無: モニタTV付color: BLACKスーパーオーディオCD対応: スタンダードCDメモリカード対応種類: SDHC圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ#アーウィンジャパン#アーウィンジャパン1度動作確認したのみです。使わなかった為出品いたします。

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【超歓迎】 arwin17型録画機能付きポータブルTV &マルチプレイヤー DVDプレーヤー

45分钟前

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