【超歓迎】 arwin17型録画機能付きポータブルTV &マルチプレイヤー DVDプレーヤー

アーウィンジャパン APD-100N-ONE
arwin17型録画機能付きポータブルTV &マルチプレイヤー
ドン・キホーテ モバイルモニター
4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK
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4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE
ドン・キホーテ モバイルモニター
Ad−DVD種類: DVD規格
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Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外
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HDMI端子数(新): 0
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NETFLIX: NO NETFLIX
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TV/モニタTV有無: モニタTV付
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color: BLACK
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スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD
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メモリカード対応種類: SDHC
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圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3
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録/再タイプ: 再生専用タイプ
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電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ
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#アーウィンジャパン
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1度動作確認したのみです。
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使わなかった為出品いたします。
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アーウィンジャパン APD-100N-ONE4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: DVD規格Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外HDMI端子数(新): 0NETFLIX: NO NETFLIXTV/モニタTV有無: モニタTV付color: BLACKスーパーオーディオCD対応: スタンダードCDメモリカード対応種類: SDHC圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ#アーウィンジャパン#アーウィンジャパン1度動作確認したのみです。使わなかった為出品いたします。