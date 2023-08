【国産】 【るるる様専用】ポルノグラフィティloveup! 会報 vol.000～33 ミュージシャン

ご覧頂きありがとうございます♡

こちらは、ポルノグラフィティファンクラブloveup!の会報No.000~No.33です。

33冊+vol.000はチラシみたいなペラです。

No.000とても貴重ではないでしょうか?

FC発足前からファンで、

最初から入会してました。

ファイル保管していたので折れもなく

状態は良いと思います。

断捨離始めたので手放す事にしました。

出品するにあたり中身をパラパラと確認しましたが、汚れなどは見受けられませんでした。

当時のライブのグッズ申し込みチラシなども

中に挟んでありました。

そのままお譲りします。

20年以上前の物もありますので、

経年劣化による色褪せ等があるかもしれません。

また多少の擦れや折れなど気になさる方は

ご遠慮ください。

気になる事がありましたら

コメントお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

